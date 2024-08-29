За Покровском находится важная дорога Мирноград – Краматорск.

Российские войска продолжают давить на Покровском направлении, пытаясь выйти к Покровску Донецкой области. Однако врагу нужен не сам город, а возможность двигаться на Константиновку.

Об этом в эфире "24 канала" сказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный. Он отметил, что за Покровском находится важная дорога Мирноград – Краматорск.

"За Краматорском следующий город – Константиновка и Часов Яр. Часов Яр – это наш форпост, он держится уже более полугода, потому что перед ним канал, который работает как укрепление. Сам город расположен на господствующей высоте, взять его не могут. Поэтому враг пошел стандартным путем – разрезанием путей снабжения", – продолжил он. Видео дня

По словам Нарожного, в районе села Воздвиженка есть участок, где враг находится в 5-6 километрах до дороги на Константиновку. Второй участок – это "сам город Покровск, примерно в 7 – километрах". Однако противник уже несколько недель не может захватить Воздвиженку, поэтому и сосредоточился на Покровске, считает Нарожный.

"Не могу сказать, что там хаос, все отступают или бросают оружие. Это не так. Враг продвигается со скоростью сотни метров, а не километров. Но ситуация тяжелая. Она сложилась из-за того, что затянули мобилизацию, не хватает людей", – пояснил он.

К тому же работу Сил обороны Украины осложняют атаки управляемыми авиационными бомбами, которые осуществляют оккупанты.

Ситуация на фронте

Мониторинговый проект DeepState сообщил, что российские оккупационные войска продвинулись в Новогродовке, Торецке, Михайловке, возле Павловки, Пантелеймоновки и Угледара.

В то же время в Генштабе ВСУ проинформировали, что с начала суток, 28 августа, по состоянию на 22:00 произошло уже 182 боевых столкновения. Основные наступательные усилия оккупанты сосредотачивают на Покровском направлении, а также активно атаковали на Купянском, Кураховском и Торецком направлениях.

В Генштабе добавили, что на определенных отрезках фронта украинские подразделения проводили активные действия для улучшения своего положения.

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