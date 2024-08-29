Отмечается, что украинские подразделения проводили активные действия для улучшения своего положения.

Прошел 917-й день полномасштабной войны РФ против Украины. С начала суток, 28 августа, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 182 боевых столкновения с противником.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Основные наступательные усилия оккупанты сосредотачивают на Покровском направлении – ситуация там напряженная. Кроме того, в течение дня враг активно атаковал на Купянском, Кураховском и Торецком направлениях.

"Также, на определенных отрезках фронта, украинские подразделения проводили активные действия для улучшения своего положения", – заявили в Генштабе. Видео дня

Так, на Харьковском направлении российские террористы дважды безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районах Волчанска и Липцев.

Также 23 раза враг атаковал позиции Сил обороны на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов, Синьковка, Колесниковка, Стельмаховка и Кругляковка подразделения Сил обороны отбили 21 атаку. Ситуация напряженная, по состоянию на 22:00 продолжалось два боестолкновения.

"На Лиманском направлении за сегодня российские войска 13 раз атаковали украинских защитников в районах шести различных населенных пунктов. У Дружелюбовки и Новосадового произошло больше всего боестолкновений, три и четыре соответственно", – говорится в сообщении.

На Северском направлении враг четыре раза штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки и Спорного. Продолжаются бои.

На Краматорском направлении украинские защитники отбили уже 11 попыток захватчиков продвинуться вперед. Противник концентрировал свои усилия вблизи Григорьевки, а также в районах Ивановского и Клещиевки.

На Торецком направлении, где оккупанты 20 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Нью-Йорка, Нелиповки, Торецка и Дружбы, 15 боестолкновений уже завершены. Бои продолжаются вблизи Нью-Йорка и Нелиповки.

"Основные усилия враг и дальше прикладывает на Покровском направлении, здесь, в течение этих суток, агрессор 59 раз атаковал наши позиции. В районах Новогродовки и Гродовки состоялась более половины от всех боестолкновений. По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на этом направлении потеряли 135 военнослужащих убитыми и 177 – ранеными. Уничтожено три автомобиля и БТР. Также украинские защитники нанесли значительные повреждения еще двум артсистемам и двум автомобилям", – добавили в Генштабе.

Довольно активны российские террористы и на Кураховском направлении. По состоянию на 22:00 там было зафиксировано 30 вражеских атак. Половина из них продолжались. В основном бои идут возле Карловки. Также оккупанты активно пытаются продвинуться вблизи Константиновки и Георгиевки. Несут потери.

На Времевском направлении агрессор шесть раз штурмовал передний край украинской обороны в направлении Угледара, возле Водяного и Константиновки. Продолжаются боевые действия.

На Ореховском направлении отбиты два штурма российских захватчиков, неподалеку Работино и Новоданиловки. На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях направления вражеские подразделения наступательных действий не проводили.

Тем временем Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении.

В свою очередь, мониторинговый проект DeepState сообщает, что российские оккупационные войска продвинулись в Новогродовке, Торецке, Михайловке, возле Павловки, Пантелеймоновки и Угледара.

"Сегодня кацапы в основном готовились к следующему массовому штурму на Покровском отрезке", – говорится в сообщении.

Война в Украине: важные новости

Украина получила новый пакет помощи от Литвы. В него вошли системы борьбы с беспилотниками, погрузчики, раскладушки для украинской армии. Всего в этом году Литва уже поставила Украине боеприпасы калибра 155 мм, бронемашины M577, бронемашины M113, системы борьбы с беспилотниками.

Тем временем заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн заявил, что украинские войска намерены сохранить захваченную ими российскую территорию в Курской области на "некоторое время".

"Мы можем быть уверены, что Путин предпримет контрнаступление, чтобы попытаться вернуть себе эту территорию. Мы ожидаем, что это будет тяжелая битва для россиян", – добавил Коэн.

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