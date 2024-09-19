Самая большая проблема у россиян может возникнуть со снарядами к "Градам".

Курская группировка россиян полностью обеспечивалась боеприпасами со склада в Торопце Тверской области, который накануне поразили Силы обороны Украины.

Об этом в эфире "Radio NV" сообщил военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий. "У них возникнет очень острый дефицит боеприпасов в ближайшие несколько дней, поскольку не каждый день возят из большого арсенала. Создаются промежуточные склады, полевые запасы. Но они на неделю, например. А дальше надо снова пополнять. Это самый большой арсенал во всей европейской части РФ. Пара сопоставимых по размеру есть только далеко за Уралом", - сказал Дикий.

Он также напомнил, что на складе до удара находилось до 30 тыс. различных боеприпасов. По словам Дикого, остановить огонь на складах уже не удастся, поскольку "такие пожары не тушатся".

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"Из того, что напрямую касается фронта, там в первую очередь были ракеты к "Градам" в очень большом количестве - это 122 калибр. Поэтому "Грады" на Курщине сейчас скорее всего замолчат. По информации ГУР там были также в большом количестве ракеты к С-300 и в каком-то количестве оригиналы ракеты к "Искандерам" и чуть ли не все переданные россиянам корейские копии этих ракет", - добавил Дикий.

Удар по складу в Торопце: что известно

В ночь на 18 сентября беспилотники ВСУ ударили по складу с боеприпасами в городе Торопце Тверской области. По данным экспертов из Defense Express под удар попали по меньшей мере 60-70 хранилищ, где хранилось до 30 тыс. различных боеприпасов. Также эксперты издания предположили, что ВСУ могли ударить по Торопцу, применив "очень значительное" количество реактивных дронов, или же атаковали склад более мощным образцом отечественного ракетного вооружения, например, модернизированный "Нептун".

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