Он назвал "нехорошей" ситуацию в Донецкой области, поскольку оккупанты наступают и могут "обойти с фланга украинских защитников или даже ударить им в тыл".

На войне в Украине доля успешных операций ударных дронов ВСУ в настоящее время составляет около 10%, тогда как год назад это было 40%.

Об этом сказал изданию BILD немецкий военный эксперт. Он назвал "нехорошей" ситуацию в Донецкой области, поскольку оккупанты наступают и могут "обойти с фланга украинских защитников или даже ударить им в тыл". Такая угроза существует, например, в районе Бахмута или Торецка.

Другой военный эксперт, воевавший в составе ВСУ, сказал изданию, что "большая проблема в том, что ВС РФ становятся все лучше и лучше в использовании глушилок, создающих радиопомехи". "Работать дронами-камикадзе становится все сложнее, потому что сначала нужно искать бреши в российской системе подавления радиочастот. Это означает, что все меньше дронов достигают цели", - объяснил он ситуацию.

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"Главная проблема в том, что за два года россияне научились правильно использовать свои ВВС. Они сбрасывают на нас тысячи бомб каждый месяц, нанося огромный ущерб. Российская тактика бомбардировок не позволяет нам защищать населенные пункты. Потому что солдатам нужны позиции, чтобы защищать их. А бомбардировщики РФ заранее разрушают девять домов из десяти и потому прекрасно знают, что мы сидим в подвале последнего. Именно на нем они концентрируют свой прицельный огонь", - рассказал изданию офицер ВСУ.

Война в Украине: новости

Российская армия готовит наступление на Гуляйполе Запорожской области. В то же время украинцы могут контратаковать осенью.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "горячая фаза" войны с Россией может закончиться уже в этом году. Украинский лидер допускает, что война закончится дипломатическим путем, а не военным.

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