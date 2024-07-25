Сейчас ВС РФ концентрируются вблизи оккупированного города Пологи, чтобы наступать оттуда на Гуляйполе.

Российская армия готовит наступление на Гуляйполе Запорожской области. В то же время украинцы могут контратаковать осенью.

Об этом пишет Bild со ссылкой на источники. Как рассказал изданию ветеран ВСУ, который поддерживает контакт с бойцами на передовой, сейчас ВС РФ концентрируются вблизи оккупированного города Пологи, чтобы наступать оттуда на Гуляйполе.

"Россияне сейчас готовят наступление в Запорожской области и перебрасывают войска в Пологи для удара в направлении Гуляйполя. Гуляйполе является важным стратегическим и логистическим пунктом для украинцев. Если россияне возьмут его, Украина окажется под массированным давлением в Запорожской области", - сказал ветеран. Видео дня

Другой источник в военных кругах Запада сообщил, что незадолго до саммита НАТО в Вашингтоне союзников альянса проинформировали из Киева об украинском плане мобилизации, который может привести к "локальным контратакам начиная с осени". По данным BILD, уже сейчас для этого в ВСУ формируются новые бригады, проводится ротация пострадавших частей и компенсируются потери. На Западе считают, что военные силы РФ могут надорваться в течение ближайших месяцев, что может привести к новому повороту на поле боя. При этом источник в Киеве сообщил, что сейчас "вербовка идет медленно".

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в недавнем интервью ВВС президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "горячая фаза" войны с Россией может закончиться уже в этом году. Украинский лидер допускает, что война закончится дипломатическим путем, а не военным.

"Это не означает, что все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь", - подчеркнул президент.

По его словам, весь мир должен оказать давление на Россию, чтобы убедить ее сесть за стол переговоров о прекращении войны.

В то же время новый глава британской армии генерал сэр Роли Волкер считает, что России понадобится пять лет, чтобы полностью захватить четыре области Украины. По его словам, речь идет о Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.

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