Посол США Джейн Хартли заявила, что с оптимизмом смотрит на то, что США выделят Украине больше помощи.

Посол США в Великобритании Джейн Хартли заявила, что Россия не остановится, если сможет победить в войне с Украиной. Об этом она сказала в интервью Sky News.

Она заверила, что "оптимистично настроена" на то, что Соединенные Штаты Америки выделят больше финансовой помощи для Украины, однако отметила, что "любой, кто думает, что Россия может остановиться после этого, я думаю, ошибается".

"Я была послом (во Франции и Монако) в 2014 году и видела, что произошло в Крыму. Я не знаю, почему кто-то может сказать: "О, это конец для России", - объяснила Хартли.

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По ее словам, на кону стоит демократия, поэтому США должны поддержать украинцев.

"Мы хотим сделать все возможное, чтобы убедиться, что Украина остается сильной демократией и что Россия проигрывает эту войну", - подчеркнула посол.

Поддержка США для Украины: последние новости

Как писал УНИАН, глава Комитета международных отношений Палаты представителей конгрессмен-республиканец Майкл Маккол заявил, что в США будут голосовать за помощь Украине после Пасхи. По его словам, отказ от поддержки Украины может ослабить Соединенные Штаты Америки.

"Если мы проиграем в Украине, как в Афганистане, проиграем Путину, позволим ему забрать Украину, Молдову, Грузию, покинем наших союзников, как мы это сделали в Афганистане - это сделает Соединенные Штаты сильнее или слабее? Думаю, слабее", - отметил Маккол.

Также США предложили, как получить 50 миллиардов долларов из замороженных активов РФ для Украины. Там хотят объединить 280 млрд долларов активов российского центрального банка, которые иммобилизовали страны G7 и Европейского союза, в SPV, прибыль от которого пойдет на так называемые облигации свободы.

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