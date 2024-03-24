Он считает, что повторится ситуация прошлого года.

Военный обозреватель Денис Попович считает, что российские оккупанты продолжат масштабные ракетные обстрелы территории Украины в ближайший месяц.

"[Запас ракет у россиян] есть. Они его сделали, накопили, когда 44 дня не было обстрелов. Сейчас мы повторяем ситуацию прошлого года, когда так же был большой перерыв, перед маем, потом был адский май. У меня сейчас есть все основания думать о том, что нас ожидает адский апрель из-за накопленного количества ракет", - отметил Попович в эфире Radio NV

По его словам, он будет рад, если ошибается, однако сразу же эксперт предостерегает, что "первый раз - случайность, второй раз - совпадение, а третий - уже система".

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Война в Украине - ракетные обстрелы

Как сообщал УНИАН, утром 21 марта россияне нанесли массовый ракетный удар, выбрав главной целью украинскую столицу. Для удара была задействована 31 ракета: две баллистические - "Искандер-М" и "Кинжал" и 29 типа Х-101/Х-555.

Уже на следующее утро РФ запустила 151 воздушную цель, атаковав энергообъекты Украины. Одна попала по Днепровской ГЭС.

В ночь на 24 марта российские оккупанты снова нанесли удар. Они атаковали Украину 29-ю крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с 14 самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков Энгельс, РФ) и 28-ю ударными БпЛА типа Shahed (районы пусков Приморско-Ахтарск, РФ, мыс Чауда, Крым). Над Киевом и в районе столицы поразили десяток российских ракет.

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