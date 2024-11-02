Ветеран АТО отметил, что россияне начинают атаковать ракетами, когда противовоздушная оборона истощена борьбой с дронами.

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать украинские города ударными дронами. Бывший командир взвода батальона "Айдар", ветеран АТО Евгений Дикий заявил, что россияне пытаются ослабить противовоздушную оборону Украины, чтобы потом осуществить комбинированную атаку – уже с применением ракет.

"Ракет у россиян не хватает. Поэтому надо отдать должное их генералам. Что они делают? Для того, чтобы увеличить шансы, что их ракета прилетит туда, куда нужно... А мы же эти ракеты сбиваем, и довольно неплохо сейчас сбиваем. Так вот, что они для этого делают? Массово дешевыми дронами перегружают нашу ПВО, заставляют нас тратить совсем недешевые и достаточно дефицитные ракеты, которые нам дают наши западные союзники, на эти дешевые дроны", – пояснил он в эфире телеканала FREEДОМ.

Дикий добавил, что россияне начинают атаковать ракетами, когда противовоздушная оборона истощена борьбой с дронами. Прибегать к такой тактике часто россияне не могут, поскольку ракет враг выпускает мало, отметил ветеран.

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"Если говорить о баллистических, то это вообще около десятка в месяц. Если о крылатых – то около 30 в месяц. Таким образом они могут себе позволить, например, одну комбинированную атаку в месяц, когда используется много дронов, и под их прикрытием заходят ракеты", – говорит экс-командир взвода батальона "Айдар".

При этом Дикий акцентировал, что РФ может бить по украинским городам "Шахедами" почти ежедневно. Такие атаки призваны подготовить "почву" для ракетных ударов – чтобы ракеты "прилетели именно туда, куда им надо".

"То есть месяц они истощают нашу ПВО "Шахедами", а потом действительно наносят удар. Это не значит, что "Шахеды" они запускают по ложным целям. Разумеется, ими они пытаются что-то поразить, но они прекрасно понимают, что эффективность очень невысока, и большинство дронов будет перехвачено. Однако задача минимум выполняется. Задача же минимум – это еще раз обескровить нашу ПВО", – констатировал гость эфира.

Россияне готовятся к массированной атаке: заявления экспертов

Военный обозреватель Денис Попович, комментируя запуски российских дронов по Украине, заявил, что с помощью таких ударов россияне собирают информацию и готовятся к более массированным атакам. Он отметил, что часть российских дронов несут так называемую линзу Люнеберга.

Ранее авиационный эксперт Константин Криволап сообщил, что РФ может в любой момент осуществить новый ракетный обстрел Украины. Враг уже снарядил военные самолеты ракетами Х-101 и Х-555.

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