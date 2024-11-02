Обозреватель напомнил, что россияне запускают дроны с так называемой линзой Люнеберга.

Российские войска готовят массированные атаки по Украине, собирая необходимую информацию с помощью дроновых атак. Такое мнение высказал военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV, проанализировав дроновую атаку на Украину 2 ноября.

"Мы уже последние недели видим, что определенное количество дронов сбивается, а определенное количество дронов локально теряется - есть такое новое определение. Это что означает? Это, очевидно, дроны, которые не имели боевой части, но они запускались как обманка. Или это "Гербера", или это "Пародия" - новое название, есть такие дроны", - отметил эксперт.

Попович напомнил, что часть дронов несут так называемую линзу Люнеберга.

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"У них отсутствует боевая часть, но есть эта линза, которая создает радиолокационное впечатление о том, что это "шахед". То есть этот дрон меньше, но благодаря этому оптическому прибору он создает радиолокационное впечатление, что это шахед, что это большой дрон. И ПВО не может различить на самом деле, есть там боевая часть или нет. Они реагируют, как на боевой дрон. Таким образом истощается наша система ПВО", - объяснил обозреватель.

Он уверен, что это "разведывательные полеты", тем более, что сейчас оккупанты ведут их днем:

"Собирается информация и о состоянии систем ПВО, и эта система ПВО истощается, поскольку приходится сбивать эти дроны, и так далее. Все это, в значительной степени, разведывательные полеты, но, если удастся, и чтобы куда-то попасть… Не надо расслабляться, очевидно, такая подготовка ведется. Очевидно, стоит ждать массированных ракетных ударов по территории Украины".

Дроновая атака на Украину 2 ноября - что сообщалось

Напомним, как сообщили в Воздушных силах ВСУ, в ночь на 2 ноября Россия нанесла по Украине удар одной управляемой авиационной ракетой Х-31П, 71 ударным БПЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного.

Сообщалось, что украинские военные сбили 39 вражеских БПЛА в нескольких областях, еще более двух десятков дронов были "локально утеряны".

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