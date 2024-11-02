Нужна возможность уничтожать, в частности, базы хранения БПЛА "Шахед", отметил президент.

В субботу, 2 ноября в городах Украины с 4 утра началась воздушная тревога из-за атаки российских беспилотных летательных аппаратов. В результате атаки есть последствия в Киеве, в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram и отметил, что "постоянные террористические удары по городам Украины доказывают, что давление на Россию и ее сообщников недостаточно".

Глава государства поблагодарил украинских воинов, которые сбивают вражеские дроны типа "Шахед", - оружие, которое РФ дал Иран, и которое стало одним из основных орудий российского террора против Украины. Президент также высказался о дальнейшем противодействии россиянам:

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"Нужно больше давления на российскую способность производить такое оружие. Нужна возможность уничтожать и базы хранения "Шахедов", и всю имеющуюся инфраструктуру их производства и логистики. Террористы, к сожалению, умеют использовать время, которое дает им нерешительность свободного мира".

Важные новости - Киев в центре внимания

Российские захватчики рано утром 2 ноября атаковали наше государство беспилотниками. В частности, под мощным дроновым ударом оказался Киев.

Столичные власти сообщили, что в шести районах Киева упали обломки беспилотников, и есть последствия - повреждены дома, офисное здание, припаркованные машины. Стало известно о двух пострадавших, один из них - патрульный полицейский.

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