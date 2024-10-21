Авиационный эксперт рассказал, чего можно ожидать от россиян в случае новой массированной воздушной атаки.

Страна-террорист - Российская Федерация готова к новой масштабной ракетной атаке по Украине в любой момент, ракетами Х-101 и Х-555 уже снарядили военные авиаборты. Об этом сказал авиационный эксперт Константин Криволап в эфире Киев24.

"У россиян может накопиться на сейчас какое-то количество вооружения для (массированной - УНИАН) воздушной атаки. Они готовятся, они свою основную идею - оставить нас без света и тепла зимой - не оставили и будут продолжать этим заниматься", - сказал Криволап.

По его информации, во время атаки Россия может применить, кроме "шахедов", также крылатые ракеты Х-101 и Х-555, которые были основным средствам для ударов по энергетической инфраструктуре Украины прошлой зимой.

Видео дня

"По ракетам. По Х101: они снарядили точно 9 бортов, они стоят уже в Оленях. Судя по всему, они еще 5 бортов снарядили ракетами Х101 и Х555 - они стоят на базе аэродрома "Энгельс-2". То что касается "Калибров", которые могут быть привлечены для атаки из акватории Черного моря, таких сейчас нет. Подводную лодку, оснащаемую "Калибрами", россияне загнали в Новосибирск", - рассказал Криволап.

В то же время, есть вероятность ударов "Кинжалами". "Судя по тому, что они последний раз были на "Саваслейке" и более трех МИГ-31 не применяют сейчас, то соответственно, более трех ракет таких применить не смогут", - предполагает авиаэксперт.

По его словам, у россиян остается достаточно запасов ракет Х-59 и Х-69, которые они запускают с самолетов Су-35 и Су-57.

"То есть мы можем ожидать в любой момент воздушную атаку, должны быть готовы, внимательны, не игнорировать сигналы", - подчеркнул Криволап.

Он обратил внимание, что россияне сейчас используют не менее 4 разновидностей дронов, среди них "Гарпии", "Шахеды" и разведывательные "Герберы".

"В последнее время "локально потерянных" дронов становится все больше. Уже почти 50%. А это значит, что наши средства РЭБ работают и не тратят снаряды и ракеты на то, что Генштаб называет "дроны типа "шахед". И мы сбиваем большое количество. Но количество запущенных дронов очень большое. Нет системы ПВО, которая способна все защитить, поэтому что-то проходит. И то, что проходит, приносит нам беду", - добавил Криволап.

Массированные атаки по Украине - что предшествовало

Как сообщал УНИАН, последняя массированная атака РФ по Украине с использованием ракет была 4 сентября. Тогда ракетами именно ракетами Х-101, выпущенными с бомбардировщиков Ту-95, РФ атаковала Львов.

Всего во время той атаки российские захватчики нанесли удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными БПЛА типа Shahed. Противовоздушная оборона 4 сентября уничтожила четыре российские крылатые ракеты Х-101, три крылатые ракеты "Искандер-К" и 22 ударных беспилотника типа Shahed-131/136.

Разрушения и пострадавшие были от нападения во многих городах.

В частности во Львове в результате атаки погибли 7 человек, среди которых трое детей, и пострадали более 50 человек. Значительные повреждения получили жилые дома и две школы.

В Кривом Роге российские захватчики атаковали центр города, повредив более 10 многоэтажек, 4 учебных заведения и здание гостиницы. Пострадали 6 человек, среди которых - 10-летняя девочка.

На днях Криволап обратил внимание, что у России после поражения нашими дронами авиабазы "Саваслейка" осталось три самолета МиГ-31К, которые могут пускать аэробаллистические ракеты "Кинжал". Он подчеркнул, что после авиабазы не было ни одной атаки, в которой было бы выпущено более трех "Кинжалов" и взлетали больше, чем три МиГ-31К.

Вас также могут заинтересовать новости: