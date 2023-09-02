Отмечается, что Украина в значительной степени полагается на усилия небольших штурмовых групп.

Движущей силой контрнаступления ВСУ на юге Украины являются сотни небольших штурмовых групп (часто всего от восьми до десяти солдат), каждой из которых поручено атаковать одну траншею, одну полосу деревьев или даже один дом. Об этом говорится в статье The New York Times.

Отмечается, что именно так освобождались Урожайное и Работино. Украина в значительной степени полагается на усилия данных штурмовых групп, медленно, но уверенно продвигаясь вперед.

Любой дом в селе, захват которого может быть задачей для украинских бойцов, - всего лишь пятнышко на карте, но каждый из них может служить опорным пунктом для российских солдат.

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"Это трудный способ вести войну - село за селом, дом за домом - без гарантии успеха. Однако, будучи взяты и захвачены, уцелевшие российские укрепления служат украинцам базой для планирования своего следующего шага", - говорится в статье.

Освобождение Урожайного и Работино - маленькие, но необходимые шаги, которые означали, что украинские силы прорвали первый уровень обороны российских войск.

"Украинцам предстоит пройти еще около 60 миль трудной дороги, прежде чем они смогут достичь побережья (Азовского моря), и, по крайней мере, еще одна хорошо укрепленная российская оборонительная линия на их пути. Россияне оказывают яростное сопротивление, защищенные укрепленными позициями, минными полями и превосходством в воздухе. Морские пехотинцы ожидают, что бой будет кровавым и медленным", - отмечается в статье.

Война в Украине - ситуация на фронте

По данным Генштаба, россияне пытаются наступать на четырех направлениях, но безуспешно.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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