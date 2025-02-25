Надо быть готовыми к продолжению активных боевых действий и уменьшению поддержки со стороны США.

Украина должна быть готова к ухудшению ситуации на фронте. Такое мнение высказал руководитель БФ "Повернись живим" Тарас Чмут.

"Я бы с радостью разделил мнение Буданова. И надеюсь, оно правдива и все случится так. Но в своей работе мы исходим из гипотезы, что все есть и будет или так как есть сейчас, или хуже. И ориентируемся на эти два сценария", – сказал он Новости.LIVE, комментируя прогноз начальника ГУР МО Кирилла Буданова о том, что в 2025 году возможно прекращение огня.

По его словам, если в какой-то момент произойдет остановка активных боевых действий, перемирие или мир, победа – то это замечательный сценарий, но должны ориентироваться все же на худший вариант.

Видео дня

"Имеется в виду продолжение активных боевых действий, продолжение наступления россиян, уменьшение поддержки со стороны США, других партнеров. Надо готовиться к худшему, тогда вы к нему готовы. А если оно не наступает, то все прекрасно", – прокомментировал Чмут.

Завершение войны: другие новости

На днях начальник Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал Кирилл Буданов в интервью журналисту Эйнулли Фатуллаеву высказал мнение, что в 2025 году будет достигнуто соглашение о прекращении огня в войне России против Украины. Однако он добавил, что "насколько это будет долго, насколько это будет эффективно – это другой вопрос".

В свою очередь, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Украины Роман Костенко не верит в полноценное завершение войны в этом году. Он допускает лишь временное прекращение огня.

По словам нардепа, без реальных гарантий безопасности для Украины Россия никогда не остановится.

Вас также могут заинтересовать новости: