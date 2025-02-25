Он допускает лишь временное прекращение огня.

Секретарь оборонного комитета Верховной Рады Украины Роман Костенко не верит в полное завершение войны в этом году.

Об этом он сказал СМИ на полях Специальной встречи YES до 24 февраля, сообщили Новости.LIVE.

"Может ли быть какое-то перемирие в мире происходящего? Оно может быть. Будет ли это конец войны? Точно нет", - отметил нардеп.

Видео дня

Однако Костенко допускает, что может быть временное прекращение огня.

"И у нас один будет вопрос, насколько долго продержится это перемирие, если оно будет. Потому что я сам человек, который пережил десятки перемирий. Некоторые из них были три дня, а некоторые несколько минут, а некоторые несколько секунд. И хотя в Киеве в головах продолжалось перемирие и говорили об этом еще несколько недель в СМИ, а мы там уже полным ходом рубились в окопах и смеялись над этим. Поэтому может быть какое-то прекращение огня, так бы я назвал. Но точно оно будет не надолго", - сказал нардеп.

Он подчеркнул, что без реальных гарантий безопасности для Украины Россия никогда не остановится.

"Потому что она точно не достигла даже минимальных целей здесь, которые они поставили для себя", - отметил Костенко.

Другие прогнозы и заявления относительно окончания войны

Как сообщал УНИАН, по словам руководителя ГУР МО Кирилла Буданова, РФ сейчас понимает, что быстро достичь своей стратегической цели - захватить Украину - нереально. Армия страны-агрессора сейчас хотя и движется вперед, но это движение не значительное и недостаточное для достижения быстро стратегической цели. Поэтому ей нужна пауза, пояснил глава разведки.

По его словам, паузу россияне используют для восстановления сил, работы над ошибками, попытаются дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны.

23 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершение войны в Украине в 2025 году возможно, однако для этого нужно усилить санкции против России и дать нашей стране гарантии безопасности, что сделает невозможным новую агрессию РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: