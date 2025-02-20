При этом начальник ГУР подчеркнул, что неизвестно, насколько это будет долго и эффективно.

В 2025 году будет достигнуто соглашение о прекращении огня в войне России против Украины, считает глава военной разведки Украины, генерал Кирилл Буданов. Такое мнение он высказал в интервью журналисту Эйнулле Фатуллаеву.

Буданова журналист спросил, удастся ли достичь режима прекращения огня в этом году.

"Думаю, что да. Знаете, это парадоксальная ситуация. Не смотря на то, что стартовые позиции сторон диаметрально противоположны, насколько это возможно, вместе с тем, я думаю, в этом году мы прийдем к режиму прекращения огня", - ответил начальник ГУР.

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И тут же добавил, что "насколько это будет долго, насколько это будет эффективно – это другой вопрос".

По словам Буданова, есть "большинство составляющих, чтоб это случилось".

Другие заявления Буданова о завершении войны

Как сообщал УНИАН, ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что до лета надо начать серьезные переговоры по завершению войны, поскольку могут начаться процессы, которые будут угрожать существованию Украины.

Одно из СМИ сообщило, что об этом он сказал на закрытой в Верховной Раде встрече руководителей парламента и фракций с командованием Сил обороны. Целью встречи было понять реальное положение дел в войне.

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