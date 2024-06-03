По словам Петра Черника, в мае Силы обороны установили рекорд по ликвидации личного состава РФ.

В ближайшее время ситуация на Харьковщине для Сил обороны стабилизируется, однако РФ может открыть новый фронт, считает военный эксперт Петр Черник.

"Противник может прибегнуть к очередной беспокоящей операции, открыть Харьковский плацдарм, скажем, по Сумщине. Не забываем, что здесь есть огромный пропагандистский аспект. Они подняли свой триколор над одним оккупированным селом, а подали это так, что это чуть ли не Берлинская операция. Путину нужны хотя бы какие-то победы, особенно накануне саммита в Швейцарии. Он будет показывать Глобальному Югу, что он что-то может и будет склонять те или иные страны на свою позицию", - сказал Черник в эфире телемарафона.

Он также добавил, что в стратегическом смысле РФ имеет потенциал для давления и растяжения Сил обороны Украины.

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"Не забываем, что они объявили о создании 13 новых механизированных дивизий, 16 бригад и двух армий. Однако, насытить их полноценно личным составом до осени для них будет очень проблематично. За май у нас абсолютный рекорд по уничтожению их личного состава - почти 39 тысяч. А полноценно, они могут ставить в строй не более 30 тысяч. Им надо объявлять общенациональную мобилизацию. Мое мнение, что сейчас они на это не пойдут", - пояснил Черник.

Российско-украинская война продолжается: важные новости

По словам командира роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Вооруженных сил Украины Юрия Федоренко, Силы обороны на Харьковском направлении начали работать западным оружием по врагу на территории РФ. По его мнению, достаточное количество этих средств позволит кардинально изменить ситуацию на многих участках фронта уже через несколько месяцев.

По мнению ветерана войны Романа Семчишина, главной проблемой, почему Украина пока не может победить Россию, является нехватка людей. Кроме того, он отметил, что на военных влияет информация из социальных сетей.

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