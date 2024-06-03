По его словам, по военным больно бьют "токсичные помои", которые распространяются гражданскими в интернете.

Ветеран российско-украинской войны, кавалер ордена Богдана Хмельницкого Роман Семчишин рассказал, что, по его мнению, мешает ВСУ победить оккупационную армию. Главной проблемой является нехватка людей - союзники дают вооружение, но не солдат.

"Без войска, без воинов выиграть эту войну нам будет сложно. Основной проблемой является недоформированные подразделения. Есть ситуации, когда в экипаже, в котором должны быть три человека, воюет один. Это влияет на результат битвы и на настроение гражданского общества", - отметил он "Суспільному".

Семчишин добавил, что еще одним из факторов, которые влияют на настроения военных, является информация, которую они потребляют из социальных сетей.

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"Меня беспокоит настроение украинцев, которые через интернет токсичными помоями больно бьют по воинам. Воины воюют, держат фронт. А в тылу в головах гражданских украинцев творится бог весть что. Мобилизации украинскому обществу не хватает. И эти российские штампы, грязь, болото, которое поднялось, беспокоят нас больше, чем трудности, которые приходится преодолевать воину", - подчеркнул защитник.

В то же время боец положительно оценивает работу ТЦК. В частности, он рассказал историю одного своего знакомого.

"До недели времени военкомат пообщался с ним относительно его мобилизации. Еще через неделю оказался в учебном центре, где прошел подготовку. Затем его направили учиться в Британию. Конечно, ему тревожно. Но он в окружении сотен таких как он", - отметил Семчишин.

Также он прокомментировал слухи о том, что некоторым военнослужащим в определенные периоды службы выплачивают всего 600 гривен в месяц.

"Я пробыл в армии 27 месяцев. Все это время я получал зарплату. Меньше всего это было - 27 тысяч в месяц. Если боевые действия - то 127 тысяч в месяц. И таких как я есть сотни тысяч, которые никому не сообщают и не хвастаются этим. Если же, не дай Бог, человек болеет или ранен и есть период, когда он уже не выполняет свои обязанности, но еще и не прошел ВВК, тогда он получает 600. Это длится недолго - до месяца. И сделано это для того, чтобы стимулировать человека пройти ВВК и получить выплаты, или вернуться в строй, или демобилизоваться. То есть, о том, что человек получает 600 гривен - крика на всю страну. А то, что ежемесячно - по 50 тысяч, то сидят тихонько и никому ничего не говорит", - возмутился мужчина.

Также Семчишин раскритиковал упреки о том, что в ВСУ воюет только треть бойцов. Такие заявления он назвал примитивным пониманием. По словам военного, из своих 27 месяцев на войне он треть времени выполнял боевые задачи - то есть был на передовой. При этом в другой период мог заниматься другими задачами.

"И так - большинство. Или же о нашей 125 бригаде. Она какой-то период была в жестких боях в районе Лимана. А потом их отвели под Харьков. Считалось, что они находятся в тылу. А тут враг совершил нападение на Харьков. И снова они оказались в центре событий", - приводит пример военный.

Война в Украине - мобилизация

Украинские мужчины продолжают обновлять свои учетные данные. По состоянию на 2 июня это сделали уже 1,5 миллиона человек, рассказал на брифинге спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

По его словам, люди приходят и в территориальные центры комплектования, и в Центры предоставления административных услуг. Но безусловным лидером по количеству обновлений является мобильное приложение "Резерв+".

Недавно президент Владимир Зеленский признал, что в Украине мобилизация усилилась после вступления в силу нового закона. По его словам, он понимает мужчин, которые не хотят воевать, но подчеркнул необходимость мобилизации.

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