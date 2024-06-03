Этот участок фронта сейчас считается "самым важным", заявил командир спецназа.

"Кадыровцев" из спецназа "Ахмат" перебросили на Харьковское направление.

Об этом заявил командир отряда спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, сообщают российские пропагандистские СМИ. По его словам, этот участок фронта сейчас считается "самым важным".

"Спецназ "Ахмат" - это подразделение, которое с первых дней стояло в первом эшелоне... Очень даже приятно то, что нас перебросили на этот участок, который сегодня является самым важным", - сказал Алаудинов.

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По его словам, "кадыровцы" якобы уже "адаптировались на новых позициях и на отдельных участках пошли даже в штурм".

"Наши подразделения уже где-то занимаются штурмовыми действиями. Ну и приняли те участки, которые нам надо было прикрыть для того, чтобы противник там не вел диверсионно-террористическую работу", - заявил Алаудинов.

В центре внимания наступление РФ - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 10 мая Россия активизировала наступательные действия в Харьковской области. Врагу удалось захватить отдельные приграничные населенные пункты.

23 мая главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский информировал, что через две недели после того, как российские войска пересекли границу в Харьковской области, чтобы открыть новый фронт, наступление остановилось в городе Волчанске менее чем в 10 километрах к югу от границы и в Липцах на юго-западе. По его словам, на Харьковщине россияне понесли значительные потери и увязли в уличных боях за Волчанск.

На Купянском направлении продолжаются бои в лесном массиве к северу от города, отметил главнокомандующий ВСУ. В Институте изучения войны информировали, что ВСУ отбили часть территорий на Харьковщине.

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