По словам руководителя ГУР, так всегда бывает, когда "нация решает идти собственным, непроторенным путем".

Война точно закончится, и это является закономерным процессом. Впрочем, после этого у Украины будут другие задачи, "не менее важные и не менее сложные. Об этом во время выступления перед выпускниками Киевской школы экономики заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, так всегда бывает, когда "нация решает идти собственным, непроторенным путем", при этом он считает это нормальным.

"Любое движение вперед встречает сопротивление. Поэтому, когда вы чувствуете сопротивление, когда вам сложно, значит вы все делаете правильно. Мы есть и всегда будем. И преодолеем всех врагов. Помните - вы всегда должны быть первыми, номером один. Никогда не пробовать быть "не хуже никто кто-то", или "на уровне с ведущими", нет. Только номером один", - подчеркнул Буданов. Видео дня

В этом контексте он напомнил слова американского боевого генерала, героя двух мировых войн Джорджа Паттона: "Не останавливайся. Кто-то должен быть первым, почему бы не ты?".

"Судьба выбрала нас - нам с вами выпало жить и учиться в чрезвычайное время. Именно сейчас и именно здесь, в Украине при нашем участии решаются глобальные вопросы, которые будут иметь определяющие последствия для истории нашего государства и для человечества в целом. Новое поколение украинской нации должно помочь миру найти ответы на эти вопросы", - резюмировал Буданов.

Война в Украине - последние новости

Россия быстро продвигается на Донбассе, пробивая "трещины" в обороне ВСУ. Об этом пишет The New York Times.

По данным аналитиков, в последнее время войска РФ все больше внимания уделяют выявлению ослабленных украинских подразделений.

По мнению экспертов, эти быстрые успехи отражают улучшение способности Москвы использовать "трещины" в украинских оборонительных линиях, которые были ослаблены беспощадными российскими атаками и нехваткой ресурсов.

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