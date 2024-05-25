По мнению Уотлинга, существует опасность роста российского наступления и нехватки украинских военных для его сдерживания.

Российские оккупанты начинают увеличивать преимущество в войне, а перспективы для Украины мрачные.

Так оценил текущую ситуацию британский аналитик Джек УотлингизКоролевского института объединенных служб в Лондоне, пишет Голос Америки "Мы находимся в ситуации, когда украинские военные, возможно, ежедневно наносят россиянам большие потери, но они теряют позиции", - пояснил эксперт и добавил, что такая ситуация деморализует украинцев, потому что ни солдаты, ни общество в целом не видят четкого плана относительно того, как страна с помощью союзников будет побеждать.

"Дело не в том, что украинские солдаты не хотят воевать, или страдают от потери боевого духа. На самом деле, это желание общества понять, каков их дальнейший путь вперед", - высказался он.

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Аналитик отметил проблему нехватки военных, но отметил, что никому не нравилась бы идея "бессрочной мобилизации без ротации". Среди причин попытки уклониться от службы Вотлинг называет и недостаток вооружения и ресурсов для обучения: "Многие люди вполне могут быть готовы, но если они думают, что получат неадекватную подготовку и неподходящее оборудование, тогда возникает нежелание быть включенными в эту машину".

По его мнению, украинцам не хватает ясности в вопросе того, куда попадет новобранец, какое оборудование будет предоставлено и как в целом работает "учебный конвейер". Но, как отметил эксперт, нужно должным образом снарядить войска и эффективно управлять ими.

По мнению Уотлинга, существует опасность роста российского наступления и нехватки украинских военных для его сдерживания. Это опасность коллапса и самый опасный сценарий, сказал аналитик, который может развиться в случае, когда украинцы не смогут наладить мобилизацию и обучение военного персонала.

Россияне наступают маленькими, но постоянными волнами, надеясь, что украинские ресурсы... истощатся и они смогут осуществить прорыв. "Что россияне будут пытаться сделать в первую очередь - это угрожать целям, которые украинцы обязательно должны защищать. И Харьков здесь является хорошим примером, потому что это заставляет украинцев сконцентрировать там важные резервы, а когда эти резервы будут сконцентрированы в этом месте, их невозможно будет передислоцировать в другие. Поэтому главный российский удар может быть направлен туда, где этих резервов уже нет", - пояснил эксперт российскую военную тактику.

В прошлом году, отметил Уотлинг, РФ втянула украинцев во много "достаточно беспорядочных боев", где она использовала заключенных и рассматривала живую силу как "расходный материал". А Украина отправила на эту борьбу квалифицированные кадры с достаточным опытом боевых действий.

В течение следующих месяцев в России создавали учебные подразделения прямо на границе, перестроили систему подготовки и начали более систематически создавать новые подразделения. Многие нынешние российские новобранцы - контрактники, так что их в основном не мобилизуют принудительно, отметил Уотлинг. Качество их сил пока достаточно низкое, отметил эксперт, но они продолжали генерировать войско на достаточно стабильном уровне, что является серьезным вызовом для Украины.

Что касается вооружения, то значительная часть старых запасов, которые сейчас РФ активно обновляет и ремонтирует, считает Уотлинг, может закончиться в конце 2025 года. К этому времени РФ будет активно пытаться убедить Запад, что ему нужно остановить поддержку Украины. Например, этого можно достичь, если Запад удастся убедить, что ему нужно отдать предпочтение собственному перевооружению.

Вторая задача россиян - продолжать захватывать территорию, чтобы давить на Киев с требованием согласиться на прекращение огня на невыгодных для него условиях. Уотлинг выразил убеждение, что это будет лишь маневр для того, чтобы передохнуть, потому что Россия впоследствии снова попытается захватить Киев, нарушив режим прекращения огня после восстановления собственных войск.

Задачей Запада аналитик видит не поддаться на такие хитрости Москвы, потому что после 2025 года России не будет уже, чем воевать, и тогда преимущество Запада будет критическим.

Война в Украине: мнения экспертов

Французские эксперты считают, что целей ударов ВСУ по оккупированному Крыму может быть много, несмотря на то, что перспектива его освобождения сейчас кажется отдаленной. Эксперты считают, что одной из целей является заставлять Черноморский флот РФ держаться подальше от западной части Черного моря и не угрожать судоходству в Одессе, нарушать снабжение российских оккупантов на материковой части Украины. Но главное - это создать безопасные условия для прибытия современных истребителей F-16.

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