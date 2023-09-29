Метко отработали по цели украинские дроны.

От источников в Службе безопасности Украины УНИАН удалось получить видео успешной атаки беспилотников на электрическую подстанцию в Курской области РФ. По словам нашего собеседника, именно к ней в том числе были подключены важные военные объекты врага. На видео с одного из беспилотников видно, как дроны метко отработали по цели.

"Благодаря очередной спецоперации Службы безопасности оккупанты начинают понимать, что блэкаут - не просто иностранное слово, а реальность, которая уже стоит у них на пороге", - отметили в СБУ.

В спецслужбе подчеркнули, что если РФ и дальше будет обстреливать украинские объекты инфраструктуры, то получит в ответ еще больше "хлопков".

Атака на подстанцию в Курской области - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, этой ночью Курскую область РФ атаковали беспилотники. Российские СМИ и Telegram-каналы сначала сообщали о работе противовоздушной обороны, а затем и о попадании. Отдельно, под удар попала подстанция в Слободе Белой Беловского района. В результате чего вспыхнул один из трансформаторов, были обесточены пять населенных пунктов и больница.

В то же время, россияне заявляют, что их ПВО ночью якобы уничтожила 11 беспилотников, и не упоминают ни о каких попаданиях по критической инфраструктуре.

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