Применение химического оружия "выходит за рамки допустимого".

Запад и Великобритания, в частности, рассматривают всевозможные варианты ответа России на случай, если химическая атака в Мариуполе подтвердится.

Такое заявление сделал министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиппи в разговоре с корреспондентом Sky News.

Чиновник рассказал, что британское правительство "не смогло проверить" сообщения о химатаке. Но если поступят подтверждения, "президент Путин должен знать, что рассматриваются все возможные варианты того, как Запад отреагирует".

"Важно признать, что существуют всевозможные способы использования этих вещей — от слезоточивого газа, который является средством борьбы с беспорядками, до совершенно разрушительных смертоносных систем химического оружия", — добавил Хиппи.

Министр вооруженных сил также подчеркнул, что некоторые действия выходят за рамки допустимого. Применение химоружия — одно из них, и Запад обязательно выберет ответ из подготовленных вариантов.

Отдельно Хиппи похвалил защитников Мариуполя за "удивительный героизм" в противостоянии оккупантам: "Они олицетворяют все то, чем мы восхищались в украинских Вооруженных силах в течение последних шести недель".

Напомним, вчера вечером полк "Азов" сообщил об использовании химического оружия россиянами в Мариуполе. Яд неизвестного происхождения был сброшен с беспилотника. В результате атаки пострадали три украинских воина. По словам командира "Азова" Андрея Билецкого, у них зафиксированы четко выраженные признаки отравления боевыми химическими веществами. Сейчас солдаты находятся в относительно удовлетворительном состоянии.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

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