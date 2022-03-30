В то же время страна готова рассмотреть предложения Украины по обеспечению безопасности.

Великобритания рассмотрит запрос Украины о возможности стать гарантом ее безопасности, но отказывается взять на себя обязательства, которые имеют члены НАТО в рамках Альянса.

Об этом заявил заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб, передает The Guardian.

"Мы очень внимательно рассмотрим все, что, по словам президента Зеленского, ему нужно. Но я думаю, что мы не собираемся в одностороннем порядке повторять обязательства НАТО в отношении не членов НАТО", - заявил Рааб.

Политик добавил, что решение Британии о готовности стать гарантом безопасности Украины "будет зависеть от того, о чем именно идет речь". Но он исключил, что договоренность о гарантиях может включать возможность прямого участие британских войск в войне с РФ.

"Мы очень ясно дали понять, что не собираемся втягивать Россию в прямую военную конфронтацию. Украина не является членом НАТО", - отметил Рааб.

Напомним, что одним из главных условий России относительно мира в Украине является нейтральный статус и отказ от вступления в НАТО. Украина заявила о готовности рассмотреть это, если получит гарантии безопасности от международных партнеров, в частности, постоянных членов Совбеза ООН, среди которых и Великобритания.

Как сообщили в Офисе президента, Украина с международными партнерами сейчас работают совместно над будущим документом о гарантиях безопасности.

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