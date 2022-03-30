Новое многостороннее соглашение должно исключить любую агрессию против Украины.

Украина с международными партнерами сейчас работают совместно над будущим документом о гарантиях безопасности.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя очный раунд украино-российских переговоров, который состоялся 29 марта в Стамбуле.

Он подчеркнул, что новое многостороннее соглашение должно сделать невозможной любую агрессию против Украины и стать ключевым элементом новой системы международной безопасности.

"Мы все и я лично поддерживаем круглосуточную связь с нашими международными партнерами, чтобы наработать качественное и эффективное многостороннее соглашение по безопасности", – сказал он.

По словам руководителя Офиса президента, сегодня продолжается соответствующая работа совместно с США, Великобританией, Китаем, Канадой, Францией, Германией, Турцией, Италией, Польшей и Израилем. Руководители этих государств определили конкретных политических и советников по безопасности. Они работают вместе с украинской стороной над будущим документом относительно гарантий безопасности.

"Украине нужны четко и качественно прописанные юридически эффективные и обязательные к выполнению международные гарантии безопасности. Ужасы, которые россияне принесли украинскому народу, не должны повториться никогда", – заявил Ермак.

Он подчеркнул, что "Украину, прежде всего, беспокоит прекращение войны, вывод российских войск с нашей территории и, безусловно, построение новой структуры безопасности".

Ермак отметил, что сегодня важно, чтобы Россия немедленно прекратила обстрелы и были как можно быстрее открыты полноценные гуманитарные коридоры ко всем городам, где уже есть или приближается гуманитарная катастрофа. Прежде всего речь идет о Мариуполе, других городах Донбасса и Чернигове.

Ермак поблагодарил членов украинской делегации за важную и сложную работу.

"Уверен, все понимают, как сложно сегодня вести переговоры с представителями России", – отметил он.

Война против Украины: