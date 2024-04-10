За действующего президента готовы проголосовать 41% респондентов.

Президент США Джо Байден на 4% опередил бывшего американского лидера Дональда Трампа в новом опросе накануне выборов в США.

Как указывается в результатах опроса Reuters/Ipsos 9 апреля, около 41% зарегистрированных избирателей во время пятидневного голосования сказали, что проголосовали бы за Байдена, если бы выборы состоялись сегодня. Трампа поддерживать готовы 37% респондентов.

Отмечается, что примерно 22% зарегистрированных избирателей в опросе указали, что еще не выбрали кандидата. Они склонялись к сторонним опциям или могут вообще не голосовать.

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Опрос Reuters/Ipsos включал ответы 833 зарегистрированных избирателей, которые были опрошены онлайн по всей стране, и имеет погрешность около 4%.

Выборы в США - последние новости

Как сообщал УНИАН, Трамп - главный кандидат в президенты от республиканцев.

Недавно он вызвал Байдена на дебаты. Желание лидера республиканцев вести публичный диалог появилось через несколько часов после того, как его последняя соперница от Республиканской партии Никки Хейли выбыла из гонки.

В начале марта Байден проигрывал Трампу во всех ключевых штатах. Значительная часть респондентов была обеспокоена возрастом действующего лидера Байдена. В то же время те же респонденты считают экс-президента Трампа "опасным".

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