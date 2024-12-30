Ранее российским оккупантам удалось создать полуокружение с юга и юго-запада от Покровска.

Российские захватчики попытаются обойти город Мирноград и создать тиски полуокружения с севера и северо-востока от Покровска.

Об этом военный эксперт, экс-спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев сказал в эфире Радио NV.

"Враг все же решил создавать тиски полуокружения на первом этапе Покровско-Мирноградской городской агломерации. К югу и юго-западу от Покровска ему это удалось. Сейчас я ожидаю, что в ближайшей перспективе враг будет пытаться обойти Мирноград с северо-востока и с севера для того, чтобы заблокировать наш гарнизон на этом участке фронта", - сказал Селезнев.

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Эксперт соглашается с распространенными мнениями, что враг не будет в лоб штурмовать город Покровск, потому что это приведет к огромным потерям в рядах штурмовых отрядов.

"А вот перерезать пути логистического обеспечения нашего гарнизона, который защищает и Покровск, и Мирноград - это ему вполне по силам. И в принципе, те процессы, которые мы сейчас наблюдаем в районе Покровска - они достаточно красноречивы", - считает Селезнев.

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Как сообщал УНИАН, в Покровске начала разворачиваться 155-я механизированная бригада. Она располагает немецкими танками Leopard 2, французскими гаубицами Caesar и 2000 новых солдат.

Генерал, главнокомандующий ВСУ в 2014-19 годах Виктор Муженко считает, что у города Покровск большие риски оказаться в блокаде, что приведет к потере Украиной всей Донецкой области. Оккупанты планируют обойти Покровск и выйти на границу Донецкой и Днепропетровской областей.

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