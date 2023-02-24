Президент США уверен, что победа России в войне невозможна.

Россия не сможет одержать победу в Украине, поскольку неспособна сломить волю свободных украинцев. Об этом заявил президент США Джо Байден в своем Твиттер.

"Сегодня я повторю то, что сказал год назад, когда Россия вторглась в Украину. Диктатор, стремящийся отстроить империю, никогда не уничтожит любовь людей к свободе", – написал он.

Байден подчеркнул, что Россия не сможет добиться победы в Украине.

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"Жестокость никогда не перемелет волю свободных", – заявил президент США.

Годовщина полномасштабного вторжения РФ в Украину

24 февраля исполняется ровно год с того момента, когда Кремль решил больше не притворяться, будто в Украине идет "гражданская война", и начал полномасштабное вторжение с использованием всех неядерных сил и средств. За этот год Россия потеряла убитыми почти 147 тысяч своих солдат, более 3300 танков, 6600 других бронемашин, большое количество иной военной техники.

Президент Владимир Зеленский в своем обращении по случаю трагической годовщины выразил уверенность, что 2023 год будет годом победы над агрессором.

"24 февраля миллионы из нас сделали выбор: не белый флаг, а сине-желтый. Не бегство, а встреча. Встреча врага. Сопротивление и борьба", – подчеркнул президент.

Сегодня же стало известно, что в Украину прибыли первые танки Leopard 2, что знаменует собой начало нового этапа войны, в котором стратегическая инициатива будет уже в руках Украины.

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