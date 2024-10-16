По его словам, подход к противодействию ударным беспилотникам состоит из нескольких этапов.

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский заявил, что Россия пытается усложнять работу средствам противовоздушной обороны. По его словам, РФ масштабировала производство своих ударных беспилотников.

Он привел в пример БпЛА "Гербера" и другие средства имитирующие работу "шахедов".

"Средства радиоэлектронной борьбы очень активно работают, мы видим большое количество информации о локально потерянных "шахедах" или ударных БПЛА, за счет того, что средства радиоэлектронной борьбы работают, подавляют возможности, и эти беспилотники садятся в полях, или даже возвращаются в Россию или Беларусь", - отметил он в эфире телеканала "Эспрессо".

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По его словам, подход к противодействию таким ударным беспилотникам состоит из нескольких этапов.

"Сначала их надо обнаружить. Для этого Россия делает большие шаги, чтобы беспилотники летели на низкой или наоборот на высокой, затрудняя их обнаружение. Затем их нужно или подавлять средствами радиоэлектронной борьбы или физически уничтожать. Физическое уничтожение сейчас осуществляется мобильными группами, что создает нагрузку на наших военных, которые работают из пулеметных орудий или из других средств для перехвата этих беспилотников", - пояснил Храпчинский.

Он имеет в виду расширение возможностей эксплуатации использования, например, зенитных дронов. Но для такой работы тоже нужны четкие данные, которые могут поступать из средств обнаружения. Он добавил:

"На самом деле работа ведется, но россияне пытаются модернизировать свои беспилотники, и это не новость. РФ устанавливает Starlink на "шахедах", меняет системы антенн, которые устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы. Россия постоянно пытается прогрессировать в этом направлении, а мы, конечно, ищем правильные решения для противодействия".

Война в Украине - применение дронов РФ

Российские захватчики начали запускать ударные дроны-камикадзе "Шахед" на более высоких высотах. Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович сказал

В частности, он прокомментировал информацию, что россияне модернизируют ударные дроны типа "Шахед", которые теперь могут лететь на больших высотах и с большей скоростью.

Эксперт отметил, что когда россияне запускали "шахэды" на низких высотах, например над реками, украинские мобильные группы на пикапах обнаруживали эти дроны визуально и уничтожали из пулеметов.

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