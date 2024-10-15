В то же время россияне имеют определенные проблемы относительно возможности производства крылатых ракет.

Враг активно накапливает крылатые ракеты и готовится к более массированным обстрелам, понимая, что с наступлением холодов сможет возобновить удары по критической инфраструктуре Украины.

Об этом в эфире "Киев 24" сказал Анатолий Храпчинский, авиационный эксперт, заместитель директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы. Отвечая на вопрос о том, с чем может быть связано то, что оккупанты недавно впервые за долгое время не запускали ночью "шахеты" по Украине, Храпчинский отметил, что удары по складам на территории РФ приводят к необходимости изменения логистики врага.

"На каком-то этапе могли потерять возможность доставить на определенные рубежи запуска количество, которое они планировали, и поэтому могли перенести, например, на следующий день", - пояснил он.

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Эксперт подчеркнул, что в последнее время враг активно накапливает свои возможности по крылатым ракетам.

"Есть определенные проблемы относительно возможности производства этих ракет. А именно - двигатели, потому что они не успевают так много их делать. Более того, здесь нужно заметить попытку РФ закупить технологии производства баллистических и крылатых ракет у Ирана", - сказал Храпчинский.

Так, отметил он, враг "понемногу нагружает средства противовоздушной обороны каждую ночь". "Но готовится к более массированным обстрелам, понимая, что с наступлением холодов он сможет возобновить удары по критической инфраструктуре. Для этого надо накопление", - сказал эксперт.

Отопительный сезон в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что на сегодня более 99% жилых домов готовы к началу отопительного сезона. Количество школ, детских садов и больниц, готовых к прохождению зимы, тоже приближается к 100%.

По его словам, в газохранилищах сейчас есть 12,2 млрд куб. м голубого топлива, а также 3,1 млн тонн угля на складах, чего достаточно для прохождения зимы. Этот отопительный сезон, как и прошлый, планируется пройти на газе собственной добычи.

Глава правительства также отметил, что все девять энергоблоков атомных электростанций, подконтрольных Украине, сейчас работают. Именно они обеспечат основной объем генерации электроэнергии в отопительный сезон.

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