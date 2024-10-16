В частности, это сделано с той целью, чтобы усложнять работу украинских мобильных групп на пикапах, оснащенных пулеметами.

Российские захватчики начали запускать ударные дроны-камикадзе "Шахед" на более высоких высотах. Об этом военный обозреватель Денис Попович сказал в эфире на Радио NV.

В частности, Попович прокомментировал информацию, что россияне модернизируют ударные дроны типа "Шахед", которые теперь могут лететь на больших высотах и с большей скоростью.

Эксперт отметил, что когда россияне запускали "Шахеды" на низких высотах, например над реками, украинские мобильные группы на пикапах обнаруживали эти дроны визуально и уничтожали из пулеметов.

Видео дня

"Теперь мы имеем ответ Российской Федерации. Теперь они поднимают эти "шахеды" выше, они летят быстрее. Это затрудняет визуальное обнаружение (для бойцов мобильных групп - УНИАН). Эти "шахэды" находятся за пределами действия этих пулеметов, которыми оснащены эти пикапы, и приходится их обнаруживать и уничтожать ракетами. А с ракетами у нас дефицит", - подчеркнул Попович.

Он повторил, что теперь работа украинских мобильных групп по выявлению и уничтожению "шахедов" затруднена.

"Ответ, это, очевидно, большее количество "Гепардов" - этих артиллерийских систем, которые имеют собственные РЛС и могут доставать на больших расстояниях. То есть, у них более мощная пушка. Но этих "Гепардов" у нас тоже немного", - сказал Попович.

Кроме того, эксперт считает, что точные удары Сил обороны по российским складам, где хранились дроны типа "Шахед", создали определенное влияние на потуги россиян, потому что одну ночь оккупанты эти дроны не запускали по Украине. Но наверняка россияне переориентировали логистику и запустили большое количество дронов этой ночью.

"Для того, чтобы было существенное влияние - удары должны быть системными по этим местам хранения. Надо их всех выявить и уничтожить", - сказал Попович.

Атака по Украине 16 октября - подробности

В утренней сводке Генерального штаба ВСУ говорилось о том, что в ночь на 16 октября российские оккупанты запустили 136 ударных беспилотников. По состоянию на 07.00 в результате противовоздушного боя сбит 51 вражеский БпЛА в Сумской, Черкасской, Кировоградской, Тернопольской, Херсонской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Черновицкой областях.

Вместе с тем, в результате активного противодействия РЭБ 60 российских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины, информация уточняется. Еще более 20 БпЛА находились в воздушном пространстве Украины. Продолжалась боевая работа.

Вас также могут заинтересовать новости: