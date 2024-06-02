Силы обороны отражают российские атаки и не допускают потерь позиций.

За сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили 20 районов сосредоточения личного состава и три артиллерийские системы противника.

Как говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ в соцсети, на фронте произошло почти 100 боестолкновений с российскими захватчиками. "В течение суток произошло 98 боевых столкновений. По уточненной информации, враг нанес по позициям ВСУ и населенным пунктам семь ракетных ударов с применением 62 ракет, 43 авиаудара с применением 48 КАБов, более 4 тыс. обстрелов из различных видов вооружения, в том числе 110 с применением реактивных систем залпового огня", - говорится в сводке.

Вместе с тем, уже сегодня с начала суток произошло 29 боевых столкновений. Российские оккупанты совершили два ракетных удара двумя ракетами и 8 авиаударов с применением 11 КАБов, 413 обстрелов позиций украинских войск. Также враг задействовал для ударов 16 дронов-камикадзе.

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По данным Генштаба, на Харьковском направлении с начала суток продолжается бой в районе Старицы. Ситуация контролируемая. Украинские защитники продолжают мероприятия по усилению переднего края обороны.

"По уточненным данным, в течение суток на этом направлении враг потерял 115 человек, из них 34 - безвозвратно", - сказано в сводке.

Кроме того, Силами обороны уничтожены танк, артиллерийская система, два средства ПВО, шесть БпЛА, 14 автомобилей и шесть единиц специальной техники. Поражен склад боеприпасов и восемь укрытий личного состава.

На Лиманском направлении в районе Тернов атака противника успеха не имела.

В то же время, на Северском направлении за сегодня произошло пять боевых столкновений в районах Раздоловки и Выемки: три атаки врага отбиты, еще два боя продолжаются. Ситуация под контролем Сил обороны.

К тому же, на Краматорском направлении с начала суток произошло три боевых столкновения в районах Калиновки и Клещеевки. Два из них завершилось, одно - продолжается в районе Калиновки. Противник успеха не имеет.

Также, на Покровском направлении противник пытается продвинуться в районах Новоалександровки и Сокола. Две атаки отбиты, еще три - продолжаются. Ситуация напряженная. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки.

На Кураховском направлении три попытки врага приблизиться к Константиновке потерпели неудачу. Потерь позиций не допущено.

"По уточненной информации, вчерашняя активность противника привела к значительным его потерям, а именно: более 200 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожено пять танков, пять БМП, один БпЛА, автомобиль и два склада боеприпасов. Повреждены четыре танка и две боевые бронированные машины", - сказано в сводке.

Кроме того, с начала суток на Времовском направлении успеха не имела попытка противника штурмовать наши позиции вблизи Старомайорского.

Также безуспешной была попытка российских оккупантов продвинуться на Ореховском направлении в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении российские захватчики не оставляют попыток вытеснить украинские подразделения с плацдарма в районе Крынок. Две атаки российских захватчиков потерпели неудачу. Потерь позиций не допущено. Ситуация контролируемая.

Война в Украине: новости

ВСУ продолжают сдерживать врага на фронте, нанося ему значительные потери. За прошедшие сутки украинские защитники обезвредили еще 1080 захватчиков. В целом же, потери России в живой силе составляют уже 509 860 военных.

Американский телеканал CNN отмечает, что Россия открыла новый фронт в Украине, начав неожиданное наступление в Харьковской области и заставив ВСУ перебросить войска из других областей для защиты позиций.

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