Враг потерял 33 ББМ, 49 артсистем и 25 танков.

Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать врага на фронте, нанося ему значительные потери. За прошедшие сутки украинские защитники обезвредили еще 1080 захватчиков, сообщает Генштаб,

В целом же, потери России в живой силе составляют уже 509 860 военных. Кроме того, российские оккупанты продолжают активно терять военную технику и вооружение на поле боя, в частности:

танков - 7765 (+25);

боевых бронированных машин - 14980 (+33);

артиллерийских систем - 13233 (+49);

РСЗВ - 1089 (+1);

средства ПВО - 821 (+6);

самолетов - 357 (+0);

вертолетов - 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10699 (+82);

крылатые ракеты - 2268 (+38);

корабли /катера - 27 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 18092 (+86);

специальная техника - 2195 (+14).

Несмотря на это, оккупационная армия продолжает наступать.

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Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в мае 2024 года украинские защитники установили новый рекорд. Украинские военные уничтожили рекордное количество российской артиллерии за все время полномасштабной войны. На металлолом превращено 1160 вражеских артсистем.

По данным DeepState, есть продвижение противника в городе Часов Яр. Враг продвинулся возле Сокола, Семеновки, Нестерянки. Возле Невского продолжаются бои.

В американском Институте изучения войны (ISW) в конце мая предупредили, что россияне, вероятно, хотят начать вторую фазу наступления на Харьковщине.

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