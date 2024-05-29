Замкомбата бригады напомнил, что каждый мобилизованный должен пройти подготовку в учебном центре.

Уровень подготовки мобилизованных украинцев в некоторых учебных центрах оставляет желать лучшего. Как заявил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин, часть этих центров "не очень осознает, что такое современная война", они "до сих пор не готовы переходить на современные методы и что-то менять".

"На сегодняшний день... невозможно из ТЦК попасть прямо под Авдеевку. Каждый должен пройти подготовку в учебном центре. Другой вопрос - уровень этой подготовки", - написал боец в своем Telegram-канале.

При этом он дал совет украинским мужчинам:

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"Прекрасно понимаю, что сейчас каждый пост о мобилизации вызывает массовую истерику в комментариях. Не без помощи ботов, но не только. Но мой совет остается актуальным - сами выбирайте подразделение, где будут учить на высоком уровне".

Также Жорин напомнил, что в первые дни полномасштабного вторжения такого понятия как "подготовка" особо не существовало:

"В нашем подразделении мы сразу поделили бойцов на тех, кто имел боевой опыт и уже готов был выполнять боевые задания, и на новичков. Среди более опытных бойцов была выделена часть для инструкторского состава. Поэтому пока одни уже еб***лись под Киевом, другие готовились, чтобы за условно неделю чему-то научиться и получить возможность поехать на боевые. Таковы были условия, и что показательно - наши люди спорили за право поехать на боевой выезд".

Мобилизация в Украине - актуальное

Как писало NBC News, из-за жестоких боев и усиливающейся призывной кампании, украинские мужчины отчаянно пытаются избежать призыва.

Отмечалось, что, если в начале войны добровольцы выстраивались в очередь, то теперь их пыл угас, и нехватка личного состава стала проблемой, которая может решить судьбу Украины, даже если ей удастся сохранить поддержку Запада.

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