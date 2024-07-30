Также военный рассказал о недостатках операций в информационном пространстве.

Самыми успешными военными операциями Украины за время полномасштабной войны с РФ являются оборона Киева, контрнаступление в Харьковской области и очистка Черного моря. Такое мнение высказал полковник службы генерального штаба Австрии Маркус Райснер в интервью "Укринформу".

"Я хотел бы подчеркнуть три из них, касающиеся применения ВСУ. Во-первых, успешная оборона Киева. Как известно, это было чрезвычайно важно для Украины в то время. И до сих пор остается популярным выражением: мы выгнали русских из Киева, и это означает, что мы также освободим остальную Украину. Во-вторых, военная операция под Харьковом, где благодаря принципу неожиданности и обмана, а также тому, что российские вооруженные силы на тот момент были растянуты, удалось осуществить быстрый прорыв. Третий военный элемент, который я хотел бы упомянуть в этой связи, - это зачистка Украиной западной части Черного моря, что можно считать абсолютным успехом, ведь это позволило Украине по крайней мере частично восстановить свои зерновые коридоры", - подчеркнул полковник австрийской армии.

По его словам, четвертым элементом, который не относится к применению войск, являются операции в информационном пространстве.

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"Впрочем, здесь есть негативное замечание: проблема заключается в том - и я постоянно об этом говорю, - что нам нужна объективная оценка ситуации. Конечно, цель Украины - представить свои действия таким образом, чтобы Запад, в частности, чувствовал, что есть смысл продолжать поддерживать Украину. Однако, по моему мнению, также важно передать момент, когда нужно четко сказать: да, нам сейчас действительно необходима ваша поддержка, потому что иначе нам действительно будет трудно", - объяснил военный.

Он отметил, что информационные мероприятия для поднятия боевого духа и получения стратегической поддержки важны, однако не до того момента, когда западные страны думают, что Украине удастся сделать все самостоятельно.

Война в Украине - последние новости

Ранее спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев рассказал, что россияне начали использовать запрещенное оружие на Харьковщине.

"В направлении населенного пункта Глубокое противник начал применять охотничье оружие, которым он пытается противодействовать нашим FPV-дронам. Также еще один позорный факт в отношении оккупантов - это то, что они начали применять в очередной раз аэрозольные гранаты К-51", - подчеркнул военный.

В то же время представитель оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий описал ситуацию возле Гуляйполя в Запорожье. По его словам, российские оккупанты пытались атаковать на этом направлении украинские позиции с использованием двух танков и багги и еще некоторой техникой и немного большими группами, чем обычно.

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