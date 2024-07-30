Саранцев подчеркнул, что эти гранаты являются неконвенциональным оружием.

Российские оккупационные войска используют на Харьковщине запрещенные Женевской конвенцией аэрозольные гранаты К-51. Об этом сказал спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев.

"В направлении населенного пункта Глубокое противник начал применять охотничье оружие, которым он пытается противодействовать нашим FPV-дронам. Также еще один позорный факт в отношении оккупантов – это то, что они начали применять в очередной раз аэрозольные гранаты К-51", – рассказал он в эфире телеканала "Мы-Украина".

Саранцев отметил, что эти гранаты являются неконвенциональным оружием.

"Это уже не первый случай. Они применялись достаточно давно, враг применял их еще в Донецком аэропорту. Всего было более 460 случаев применения этого боеприпаса за всю 10-летнюю войну", – добавил спикер.

Справка УНИАН. Использование химического оружия строго запрещено Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления, применения химического оружия и о его уничтожении от 13 января 1993 года.

Применение химического оружия россиянами

Это не первый известный случай применения россиянами химического оружия во время полномасштабной войны против Украины. К примеру, в конце января 2024 года на Таврическом направлении оккупанты применили запрещенные снаряды с отравляющими веществами. Вероятно, речь шла о гранатах К-51 с хлорпикрином.

Летом 2023 года на Бахмутском направлении враг использовал люизит. Это боевое отравляющее вещество кожно-нарывного действия, единственное известное практическое применение которого – как компонент в химическом оружии.

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