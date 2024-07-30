Украине нужно значительно больше дальнобойного оружия, не говоря уже о снятии жестких ограничений на его использование.

В войне на истощение ситуацию меняют не отдельные точечные удары, а массированные атаки. Сейчас Украина не имеет инструментов и возможностей, чтобы осуществлять такие массированные атаки против России. Об этом в интервью Укринформу рассказал полковник австрийской армии Маркус Райснер, комментируя украинские удары по объектам в РФ.

По его словам, чтобы получить результаты, способные изменить ситуацию, Украине нужны соответствующие системы вооружения большой дальности и снятие союзниками ограничений на использование этого оружия.

"Украина пытается обойти это путем применения беспилотников для атак на нефтеперерабатывающие заводы или аэродромы российской авиации. Но эффект возможен только тогда, когда эти ограничения будут преодолены... В войне на истощение не отдельные точечные удары с высокой точностью меняют ситуацию. Нужны массированные атаки, многочисленные удары с высокой интенсивностью и в течение определенного времени, чтобы действительно сломать противника. Основная проблема, с которой здесь столкнулась Украина, заключается в том, что хотя ей и поставляются высококачественные и высокоточные системы вооружения от Запада, она не может использовать их в той мере и в том масштабе, чтобы оказать существенное влияние на российскую сторону", - сказал военный.

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При этом он отметил, что, дело здесь в том, что США на самом деле не заинтересованы в том, чтобы уничтожить Россию или заставить ее капитулировать, а хотят поставить ее на место.

"Это часто повторяется в самих Соединенных Штатах: не "уничтожить Россию", а "сдерживать Россию". И это также видно на многих примерах, в частности, количества поставленных систем вооружений. Вспомните системы HIMARS, которые продемонстрировали большую эффективность. Тогда Украина хотела получить 300 единиц, но пока получила чуть меньше 48. Вспомните о задержке поставок F-16, об ограничении на применение ATACMS. Кроме того, США дали понять, что атаки на нефтеперерабатывающие заводы не совсем позитивно воспринимаются, поскольку это может привести к дефициту ресурсов на мировых рынках", - прокомментировал Райснер.

По его словам, атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в России сократили российское производство на 5-10%, что не является критичным для врага.

"Для достижения реального эффекта нужно больше интенсивных массированных атак, чтобы действительно нанести экономический ущерб России и лишить ее ресурсов, необходимых для продолжения войны на фронте в Украине", - отметил Райснер.

На вопрос, как применение Украиной истребителей F-16 сможет изменить ход войны, ответил, что "одна система вооружений сама по себе не меняет ход войны".

"Так же и F-16 не является каким-то "вундерваффе" (чудо-оружием). Нужно всегда рассматривать F-16 в сочетании с поставленным вооружением класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", и это все должно быть обеспечено соответствующей логистикой. В Украине также должен быть ряд аэродромов, чтобы эти истребители F-16 могли перебазироваться и не быть сразу обнаруженными россиянами. Однако эта поставка - важна, потому что она является вкладом в стратегическую защиту критически важной инфраструктуры Украины", - сказал полковник, пояснив, что F-16 является частью активной ПВО.

Он отметил, что истребители помогут в достижении двух вещей: первая - это защита критической инфраструктуры, то есть уменьшение количества стратегических воздушных атак России в глубине Украины, вторая - оттеснение российской боевой авиации вглубь России и, таким образом, уменьшение использования Россией управляемых авиабомб.

"Это те две большие надежды, которые возлагаются на применение F-16", - подчеркнул Райснер.

Говоря в целом о вопросе эффективности конкретных видов военной помощи Украине он отметил, что отдельные системы вооружений выделяются тем, что они имели нужный эффект в правильное время. Но заметил, что россияне приспособились к соответствующим обстоятельствам на поле боя.

"Было видно, что Россия смогла адаптироваться к применению HIMARS. Например, децентрализовав свою логистику, а также используя средства радиоэлектронной борьбы и глушения ракет GMLRS, выпущенных HIMARS. То же самое касается и применения кассетных боеприпасов и ATACMS. Они были успешно применены против аэродромов и систем ПВО российских воздушно-космических сил, но можно увидеть, что Россия уже смогла быстро адаптироваться", - сказал военный.

Райснер подчеркнул, что для достижения эффекта требуется массированное применение оружия - "за короткий промежуток времени, в течение 14 дней, почти ежедневно, нужно нанести мощные удары, чтобы сильно поразить врага и заставить отступить".

"И здесь перед Украиной возникают два вызова. Первый - это наличие и количество этих систем вооружений. И второй - это ограничения, наложенные союзниками. В этом конкретном случае - Соединенными Штатами, которые имеют существенное влияние на ситуацию", - заявил он.

Война на истощение в Украине

Как сообщал УНИАН, Россия выбрала стратегию медленного истощения Украины. Без проведения стратегических наступательных операций Москва все равно может создать проблемы Украине, считает аналитик Николай Белесков.

О том, что эта стратегия работает, свидетельствует ситуация на фронте. Несмотря на тяжелые потери, россияне медленно, без значительных прорывов, но все же продвигаются вперед на Донбассе уже около полугода.

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