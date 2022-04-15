Советник главы ОПУ уверен, что мир не простит Владимиру Путину такой шаг.

Советник главы ОПУ Алексей Арестович прокомментировал возможность использования Россией ядерного оружия против Украины.

Об этом шла речь в его интервью Марку Фейгину.

"Я думаю, что пацан (Путин - УНИАН) хочет каким-нибудь тактических ядерным оружием где-нибудь бахнуть все таки. По крайней мере, есть такие опасения", - сказал он.

По словам Арестовича, оценив реальную возможность поражения в войне с Украиной, президент России может прибегнуть использованию ядерного оружия как к последнему аргументу.

Советник главы ОПУ уверен, что мир не простит Владимиру Путину такой шаг.

"Бахнули тактическим ядерным оружием. Что дальше? Дальше, ну… Бахнут в ответ или включат такие силы, с которыми не справится Владимир Владимирович. Простой пример. Запад, посмотрев на дымящиеся руины нанесет удар по войскам или по городу какому-то. Весь мир, весь без исключения, поймет, что мы имеем дело с сумасшедшим маньяком, который не останавливается ни перед чем".

Он допустил, что в случае использования такого оружия Китай скооперируется со странами Запада, Индией и другими странами, чтобы дать ответ.

Арестович также допустил возможность физического устранения Путина.

"Офицеры охраны Путина резко станут миллиардерами, и ситуация будет решена в очень короткие сроки", - сказал он.

Ядерное оружие против Украины: что известно

"Ядерные" угрозы со стороны России усилились после заметных провалов россиян в боевых действиях против Украины.

22 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил американским журналистам о концепции нацбезопасности страны, что допускает применение ядерного оружия, если государство окажется под угрозой существования.

Уже через два дня российский дипломат в ООН уже публично заявил о готовности России применить оружие массового поражения, если ее "спровоцирует НАТО".

Белый дом собрал группу специалистов для оценки ядерной угрозы со стороны России и разработке мер в случае применение Путиным мощного оружия против Украины.

14 апреля директор ЦРУ Билл Бернс во время выступления в Технологическом институте Джорджии заявил, что Россия может прибегнуть к тактическому ядерному оружию по Украине из-за отчаяния российского президента Владимира Путина на поле боя.

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