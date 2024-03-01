Он отметил, что со статистики пусков за прошедший месяц можно сделать два осторожных вывода.

За февраль российские оккупанты запустили по Украине 356 Shahed-131/136. Самый многочисленный пуск был зафиксирован 11 февраля – 45 дронов-камикадзе.

На это обратил внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко. "Общее количество пусков за месяц не сильно отличается от январского показателя, а так же октября-ноября 2023 года, или в пределах 300-400 пусков в месяц. Исключением стал рекордный декабрь 2023 года - 625", - детализировал аналитик.

Он отметил, что из этого можно сделать два осторожных вывода: либо производство Shahed-131/136 стагнирует, либо идет процесс накопления.

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В связи с этим Коваленко напомнил, что именно весной, с конца апреля по июнь 2023 года, российские оккупанты вернулись к практике регулярных ракетных ударов и налетов дронами-камикадзе ограниченным БК.

Атаки дронов

Оккупанты постоянно используют дроны-камикадзе для атак по Украине. Часто они устраивают масштабные нападения. Так, например, 26 февраля российские оккупационные войска атаковали Украину беспилотниками и различными видами ракет. Одну ракету "Искандер-М" они запустили из оккупированного Крыма, две ЗКР С-300 - из Белгородской области РФ, три управляемые авиационные ракеты Х-59 и одну противорадиолокационную Х-31П - из оккупированной части Запорожской области Украины. Также враг запускал 14 ударных БПЛА Shahed из Курской области.

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