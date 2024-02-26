Силы ПВО сбивали вражеские цели в пределах Харьковской и Днепропетровской областей.

В ночь на 26 февраля российские оккупационные войска атаковали Украину беспилотниками и различными видами ракет.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, одну ракету "Искандер-М" запустили из оккупированного Крыма, две ЗКР С-300 - из Белгородской области РФ, три управляемые авиационные ракеты Х-59 и одну противорадиолокационную Х-31П - из оккупированной части Запорожской области Украины. Также враг запустил 14 ударных БПЛА Shahed из Курской области.

"В результате боевой работы Противовоздушной обороной уничтожены три управляемые авиационные ракеты Х-59 и 9 "шахедов" в пределах Харьковской и Днепропетровской областей", - рассказали в ведомстве.

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К отражению воздушного нападения привлекли зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Атаки РФ по Украине

Как сообщали в ВМС, Россия почти не применяет "Калибры" для атак по Украине. Причина заключается в том, что у россиян большие проблемы с военной логистикой, которая осталась в оккупированном Крыму.

В ответ на российские ракетные атаки начинается подъем самолетов НАТО - в Румынии и Польше. По мнению экспертов, это намек, что там уже и украинские пилоты это делают.

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