Оккупанты запускали ракеты и дроны по Украине со своей территории, а также с временно оккупированных украинских областей.

В ночь на 27 февраля российские оккупанты атаковали территорию Украины баллистическими ракетами и "шахедами".

Как сообщили в Воздушных силах, баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 были запущены по Украине из Воронежской области РФ. А четыре управляемые авиационные ракеты Х-59 и одна противорадиолокационная - Х-31П - с временно оккупированной территории Херсонской и Донецкой областей.

Также враг атаковал 13-ю ударными беспилотниками типа Shahed - районы пусков Приморско-Ахтарск, Курская область РФ.

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"К отражению воздушного нападения привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины", - отметили в Воздушных силах.

В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожено две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 "шахедов" в пределах Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой и Кировоградской областей.

Ночная атака оккупантов

Ночью 26 февраля в воздушном пространстве Украины появились неизвестные беспилотные летательные аппараты, которые зафиксировали на границе с Молдовой.

Командование Воздушных сил в 22:56 написало в Telegram, что существует угроза применения ударных БПЛА для Хмельницкой и Черновицкой областей, там объявили воздушную тревогу. "Неопределенные БПЛА от границы с Молдовой - в направлении Хмельницкого", - сообщили они в 23:11.

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