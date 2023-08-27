Аналитик отметил, что необычным явлением было то, что пуск осуществлялся в районе Энгельса.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко проанализировал детали ночной ракетной атаки оккупантов на Украину.

Он отметил, что в 23:50 был зафиксирован взлет шести Ту-95МС. Некоторое время спустя, около 00:40 в воздух поднялись еще два Ту-95МС, а около 01:40 еще три. "Таким образом, этой ночью в воздух поднималось 11 Ту-95МС", - отметил он.

У такого количества Ту-95МС потенциал пуска - 88 ракет. Но такого количества они все-равно не выпустили бы. "Во-первых, потому, что у них сейчас накопленный потенциал БК ориентировочно до 30 ракет. Во-вторых, показатель загружаемых на Ту-95МС ракет на сегодня, в среднем четыре на самолет", - пояснил эксперт.

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Он отметил, что в итоге был осуществлен пуск до 8 целей, 4 из которых были сбиты, а остальные, согласно официальным заявлениям, могли оказаться обманками. Пуск осуществлялся с пяти самолетов из 11. То есть, по 1-2 ракеты с самолета.

Еще одним необычным явлением было то, что пуск осуществлялся в районе Энгельса. Аналитик напомнил, что ранее пуски Х-101/555 осуществлялись с воздушного пространства над Каспийским морем, а с других локаций пуски этих ракет были редкостью.

Коваленко отметил, что прослеживается попытка изменить тактику нанесения ракетных ударов, выбрать максимально оптимальную как локацию, так и комплекс поражающих и отвлекающих средств. "Смена локации, это прощупывание нового маршрута полета ракеты, реакции на это нашей ПВО", - пояснил аналитик.

Касательно количества самолетов, Коваленко отметил, что применение большего числа Ту-95МС, нежели совершается пусков, может быть обусловлено демонстрацией повышенной угрозы массированного удара, что максимально активизирует все ПВО по Украине, что фиксирует российская сторона.

"Этот удар не носил цели уничтожить десятки объектов, устроить адскую ночь. В данном случае была разведка, выявление ПВО с учетом новой тактики нанесения ударов. И если командование оккупантов осталось удовлетворено результатом, то настоящего удара можно ожидать в ближайшее время", - подчеркнул аналитик.

Ночная ракетная атака по Украине

В Украине ночью звучала воздушная тревога. В целом ряде областей работала ПВО. В частности, над Черкасской областью были сбиты две ракеты, а сбитая ракета над Киевской областью упала на частные жилые дома и повредила 10 из них. Два человека пострадали.

В Воздушных силах заявили, что всего локационно наблюдалось до восьми воздушных целей. Украинская ПВО сбила четыре из них.

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