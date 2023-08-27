Крылатые ракеты были выпущены из пяти самолетов стратегической авиации из воздушного пространства РФ.

В ночь на 27 августа российские оккупанты нанесли удар крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55/Х-555.

Об этом речь идет в сообщении Воздушных сил. "Крылатые ракеты были выпущены из пяти самолетов стратегической авиации из воздушного пространства РФ в районе Энгельса", - раскрыли детали в Воздушных силах.

Там добавили, что всего локационно наблюдалось до восьми воздушных целей.

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"Силами и средствами Воздушных сил уничтожены четыре крылатые ракеты Х-101/Х-55/Х-555 в центральных и северных областях. Остальные воздушные цели предположительно ложные, информации о попадании не поступало", - отметили в воздушных силах.

Воздушная тревога в Украине

Этой ночьюи по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Продолжалась она вплоть до утра. В ряде областей работала ПВО. В частности, по данным главы Черкасской ОВА Игоря Табурца, в области работали силы ПВО. По предварительным данным, сбиты две вражеские цели.

В ночь на 26 августа враг также атаковал Украину. Оккупанты нанесли удар по Украине ракетами воздушного и морского базирования из акваторий и Черного, и Азовского морей. Как сообщили в командовании Воздушных сил, все пять выпущенных врагом целей были уничтожены.

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