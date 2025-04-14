По словам аналитика, РФ несет большие потери, поэтому и не может продвинуться на значительное расстояние.

Когда полномасштабная война в Украине продолжается уже четвертый год, российская военная сила стала лишь тенью от той, которая была перед вторжением. Механизированные войска РФ, которые играют ключевую роль для достижения победы, "обескровлены", а также имеют военные грузовики музейного уровня, гражданские автомобили, микроавтобусы, вездеходы и мотоциклы. Об этом пишет репортер, аналитик Дэвид Акс для Newsweek.

По его словам, наличие такой техники и оружия не является той силой, которая готова к победе.

"Чтобы победить, по любому рациональному определению термина "победа", Россия должна захватить большую часть Украины, чем те 20 процентов страны, которые она сейчас оккупирует. По меньшей мере, Россия должна консолидировать контроль над крупнейшими областями на востоке Украины: Донецкой и Луганской. До достижения даже этой скромной цели еще десятки миль", - подчеркнул эксперт.

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Продвижение даже на эти десятки километров становится все сложнее для войск РФ и КНДР. Акс считает, что такая возможность имеет мало шансов, ведь полномасштабная война России против Украины продолжается уже 38 месяц.

"И это по одной главной причине. Типы войск, от которых российские военные традиционно зависят для быстрых маршей вглубь вражеской территории, становятся вымирающим видом на линии фронта, простирающейся на 700 и более миль (более 1000 километров - УНИАН) с севера на юг, заминированной, простреливаемой артиллерией и патрулируемой беспилотниками, в этой ужасно кровавой и масштабной войне", - подчеркнул аналитик.

В то же время офицер голландской армии Рэнди Нурман отметил, что теперь российских танковых полков и бригад, гусеничных боевых машин, мобильных гаубиц и многих грузовиков просто не существует.

"Для поколений российских планировщиков целью было проникновение через линию фронта противника и наступление мощного механизированного второго эшелона, который использовал бы начальный прорыв", - добавил он.

Однако, как пишет Акс, теперь эти планы могут быть полностью разрушены.

В частности один российский военный блогер говорит, что мины, артиллерия и беспилотники сейчас настолько плотно расположены вдоль линии фронта, что танки и другая бронетехника "просто не доезжают до линии, чтобы начать атаку". По его словам, они просто подрываются за много километров от вражеских позиций.

Аналитик подчеркнул, несмотря на то, что эта проблема касается обеих сторон, российских оккупантов она раздражает больше, чем украинцев, ведь россияне не могут "победить", если не завоюют позиции.

"В противоположность этому, просто сдерживание российских и союзнических сил является значительной победой для украинцев. Удержите россиян на их нынешних позициях, и украинское правительство, экономика и культура - а также потенциал для будущих военных действий - выстоят", - считает эксперт.

По словам Акса, несмотря на нынешнюю политику президента США Дональда Трампа в отношении Украины, наше государство находится сейчас в гораздо лучшей позиции, чтобы противостоять российским атакам, чем это было в начале 2024 года. В частности каждая российская атака встречается "лавиной огневой мощи".

"Об этом свидетельствуют цифры. На четвертом году войны российские потери танков, боевых машин и другой тяжелой техники превысили 20 000, по данным аналитиков разведывательного коллектива Oryx, который подтверждает каждую потерю снимками с передовой. Это больше техники, чем имеет британская армия в своем арсенале", - аргументировал аналитик.

В свою очередь аналитики Королевского института объединенных сил в Лондоне Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс отметили, что в прошлом году РФ планировала "начать дальнейшие наступательные операции, чтобы достичь значительных, хотя и медленных успехов на поле боя".

"Эти успехи должны были быть использованы как рычаг давления на Киев с целью принудить его к капитуляции на российских условиях", - подчеркнули эксперты.

Однако, как отметил Акс, этого не произошло и вряд ли это произойдет в этом или следующем году, ведь потери россиян становятся только больше.

Война в Украине - последние новости

Ранее военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что РФ наступает сразу на нескольких направлениях фронта. По его словам, пока неизвестно, где будет основное направление удара врага, однако вероятно, это может быть Славянск-Краматорск.

В то же время полковник вооруженных сил Австрии Маркус Райснер считает, что Россия попытается достичь символических побед на фронте до 9 мая. Он отметил, что ситуация на фронте сейчас сложная, а Москве удалось стабилизировать и нарастить военное производство, а также заручиться поддержкой не только КНДР и Ирана, но и Индии и Китая.

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