Он отметил, что реализация этой зоны возможна в ходе мирных переговоров по вопросу капитуляции Москвы.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснил зачем нужна буферная зона на границе Украины с РФ.

Он отметил, что реализация этой зоны возможна в ходе мирных переговоров по вопросу капитуляции Москвы. "Идея демилитаризации границы РФ важна для обеспечения будущей безопасности Украины на поколения вперед", - отметил он.

Коваленко высказал мнение, что буферная зона протяженностью 50 км – это оптимальная глубина для огневого контроля дальнобойной и высокоточной артиллерией.

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"На границе с РФ в перспективе необходимо будет создать эшелонированные рубежи огневого поражения. Рассматривая имеющиеся у нас сейчас средства это как М777, широкая номенклатура САУ 155-мм, а так же М270 и М142", - отметил он.

Используя данные средства, отметил эксперт, возможно создание несколько рубежей поражения целей глубиной до 50 км. Из глубины Украины в перспективе эта зона может покрываться тактическими ракетами 300/500 км. Для создания такой буферной зоны даже не нужно будет заходить на территорию РФ. Контроль ее может осуществляться дистанционно, с учетом возможностей каждого артиллерийского эшелона, ближнего, среднего и дальнего.

Также Коваленко указал и на недостатки этой идеи. Их, как минимум два. считает аналитик. "Первый - отсутствие согласия наших партнеров в вопросе нанесения ударов по территории РФ западным вооружением. Второй - даже при позитивном решении "первого" момента, достаточного количества единиц артиллерийских систем для полного закрытия границы с РФ пока нет", - указал аналитик.

Граница Украины с РФ

В августе 2023 года Украина открыла пункт пропуска на границе с РФ, который был закрыт с начала полномасштабной войны. Пограничный пункт Колотиловка-Покровка открыли для того, чтобы им могли воспользоваться украинцы, желающие вернуться в Украину.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что с октября 2023 года пограничники начали фиксировать возвращение украинцев с территории РФ через КПП Колотиловка-Покровка. Пограничники ни одному гражданину Украины не отказывают в пересечении границы, даже, если у них нет всех нужных документов.

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