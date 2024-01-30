При этом украинские сапёры отмечают, что в вопросах минирования их возможности серьёзно уступают российским.

На фоне резкого сокращения помощи со стороны Запада и провала контрнаступления Украина перешла к разработке оборонительной стратегии и занялась строительством собственной "линии Мажино", имитирующей тактику, которую Россия использовала на Запорожье, чтобы остановить прошлогоднее контрнаступление ВСУ

Испанское издание El Mundo пообщалось в районе Орехова с украинскими военными, которые уже занимаются созданием оборонительных укреплений. По их словам, идёт строительство уже второй линии обороны.

"Это не сплошная линия, как российская. Мы устанавливаем оборонительные точки на возвышенностях", — заявил изданию один из украинских военных.

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При этом, пишет издание, один из сапёров пожаловался на то, что в вопросах минирования их возможности серьёзно уступают российским.

"Мы ставим по одной (мине) через каждые 60 метров. Они устанавливают до 10 на квадратный метр", - заявил он.

Как подчёркивает El Mundo, хотя Зеленский и его советники отказываются публично признавать, что любой гипотетический план наступления украинской армии зависит от очередной крупной партии помощи от союзников Киева, определённо можно сказать то, что как на севере, так и на юго-востоке войска получили единый приказ: "удерживать линию".

Что такое "Линия Мажино"

Линия Мажино - система французских укреплений (строилась в 1929—1934 гг.; совершенствовалась до 1940 г.) на границе с Германией. Общая протяженность составляла около 400 км. В состав Линии Мажино входило 39 дотов, 70 бункеров, 500 артиллерийских и пехотных блоков, 500 казематов, а также блиндажи и пункты наблюдения.

Ситуация на фронте - что известно

За прошедшие сутки произошло 70 боевых столкновений, из них треть на Авдеевском направлении. Украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отразили 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 8 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области", – сказано в сообщении.

На Запорожском направлении украинские воины отбили 2 атаки противника западнее Ивового и Роботиного Запорожской области.

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