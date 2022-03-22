Российские военные используют бомбардировочную, штурмовую и истребительную авиацию.

21 марта российские оккупанты нарастили свое авиационное присутствие в воздушном пространстве Украины.

Как указано в сообщении командование Воздушных Сил, кроме применения многих беспилотных летательных аппаратов, противник использует бомбардировочную, штурмовую и истребительную авиацию, крылатые и баллистические ракеты на разных направлениях.

"Авиацией Воздушных Сил осуществлены десятки самолетовылетов, с воздушными боями, перехватами и ударами по колоннам и скоплению техники рашистов. Противовоздушной обороной Воздушных Сил ВС Украины сегодня уничтожено четыре БпЛА, два вертолета и несколько крылатых ракет (уточняется)", - говорится в сообщении.

ПВО Сухопутных войск информирует о поражении одного самолета оккупантов и двух беспилотников. Всего 21 марта противовоздушной обороной уничтожены 1 самолет, 2 вертолета, 6 БпЛА и крылатые ракеты.

Как УНИАН сообщал ранее, в Министерстве обороны Великобритании считают, что наступление сил Российской Федерации в Украине замедлилось из-за неспособности взять контроль в воздушном пространстве.

"Россия не смогла получить контроль в воздухе и главным образом полагается на дистанционное оружие, которое выстреливает из зоны относительной безопасности в российском воздушном пространстве, чтобы поражать цели в пределах Украины", - говорилось в сообщении Минобороны.

По данным ООН, оккупанты убили в Украине уже более 900 мирных жителей.

"Большинство зафиксированных жертв среди мирного населения произошли в результате применения оружия взрывного действия с большой площадью поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов", - отметили в ООН.

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