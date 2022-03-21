Большое количество самолетов со стороны РФ через Сумскую область пролетело вглубь Украины.

Вчера большое количество самолетов со стороны РФ через Сумскую область пролетела вглубь Украины. Тенденции не очень позитивны ввиду того, что россияне начинают такую активизацию своей деятельности.

Об этом сказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в видеообращении.

Он отметил, что вчера в области несколько раз объявлялась воздушная тревога. По его словам, самолеты очень часто летают вдоль границы, залетают на территорию Сумской области, возвращаются в Россию.

"Возможно это какая-то разведывательная деятельность или они хотят провести обстрелы или бомбардировки", - добавил Живицкий.

Он отметил: "Большое количество самолетов со стороны РФ через Сумскую область пролетело сегодня (20 марта - УНИАН) вглубь Украины".

При этом отметил, что "тенденции не очень позитивные ввиду того, что россияне начинают такую активизацию своей деятельности".

Также Живицкий подчеркнул, что оккупанты резко зашли на территорию Украины, на территорию Сумщины, но их планы о блицкриг провалился. "Орки знайте, что дальше вы не пройдете", заявил глава Сумской ОВА.

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