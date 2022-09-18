Пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов.

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли шесть ракетных ударов по территории Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 6 ракетных и 28 авиационных ударов, совершили более 90 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины. Пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. Это, в частности, Харьков, двухлетняя, Каменка, Красногоровка, Новомихайловка, Нескучное, Успеновка, Миролюбовка, Беляевка, Высокополье и Николаев. Враг ударил по гражданским объектам на окраинах Запорожья, а также по городам Чугуев и Краматорск, где есть жертвы среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

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В Генштабе также отметили, что остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Между тем на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии различных типов.

Так, на Северском направлении – в районе Гуты-Студенецкой Черниговской области.

На Харьковском направлении, в том числе и с территории РФ, враг стрелял в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Гоптовка, Стрелечье, Высокая Яруга, Волчанск, Гатище, Бударки, Двуречная, Купянск, Каменка.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали Райгородок, Озерное, Пискуновка, Кривая Лука, Северск, Николаевка, Верхнекаменское, спорное и веселое.

Тем временем на Бахмутском направлении вражеских обстрелов потерпела Раздоловка, Білогорівка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцевое, Одрадивка, Николаевка Вторая, Майорськ и Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении были обстреляны Каменка, Авдеевка, Водяное, Опытное и Красногоровка, а на Запорожском направлениях – Каменское, Степное, Орехов, Гуляпільське, Белогорье, Ольгевское, Темирівка Новоселка, Великая Новоселка, Нескучное, Пречистівка и Угледар.

На Южнобугском направлении противник осуществлял обстрелы по всей линии соприкосновения. Огневому воздействию подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Трудолюбовка, Петровка, Белый Колодец, Лозовое, Благодатовка, широкое, партизанское, терновые поды, лиманы, мирное и Таврическое.

Как ранее сообщал УНИАН, оперативное командование "Югоку" сообщило, что ВСУ на юге уничтожили еще одну баржу, с помощью которой оккупанты пытались доставлять вооружение и технику. В течение дня враг продолжал активную аэроразведку, ракетно-артиллерийские обстрелы и нанес 12 авиаударов по нашим позициям и территориальным общинам вдоль линии фронта.

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