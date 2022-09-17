Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Враг нанес ракетный удар по селу неподалеку Запорожья.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Враг нанес ракетный удар по селу недалеко от Запорожья. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - отметил он.

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Старух призвал граждан сохранять спокойствие и соблюдать правила воздушной тревоги и неразглашения информации.

Тем временем местные Телеграм-каналы публикуют кадры с места "прилета". В небо поднялся столб дыма.

Как сообщал УНИАН, оккупанты ночью обстреляли Запорожскую область, разрушена гимназия, спортивный клуб и Дом культуры, ранен один человек.

В то же время за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов и нанесли им потери в районах пяти населенных пунктов. Речь идет о Бахмуте, Зайцево, Авдеевке, Николаевке Второй и Новомихайловке.

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