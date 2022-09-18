Судно утонуло с груженой военной техникой и сопроводительным персоналом.

ВСУ на юге уничтожили еще одну баржу, с помощью которой оккупанты пытались доставлять вооружение и технику.

Об этом говорится в сообщении оперативного командования "Юг".

"Обстановка на южнобугском направлении, в нашей операционной зоне, стабильно напряженная, но контролируется Силами обороны. Противник сдает позиции, теряя тактически выгодное положение. Однако, не оставляет попыток испытывать на прочность наши подразделения. Вновь силами до взвода при поддержке двух танков Т-72 и другой бронированной техники, проводил штурмовые действия, но успеха не имел, потеряв две боевые машины десанта и треть живой силы, отступил", - сообщают в ОК.

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В течение дня враг продолжал активную аэроразведку, ракетно-артиллерийские обстрелы и нанес 12 авиаударов по нашим позициям и территориальным общинам вдоль линии фронта.

"Нашей авиацией нанесено 3 удара по врагу, уничтожено 2 беспилотных летательных разведчика оперативно-тактического уровня. Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 320 огневых задач. Обеспечено огневой контроль транспортных путей, логистических центров, маневров и передислокации, пунктов базирования и управления вражеских подразделений. В результате чего у оккупантов разрушены планы на восстановление пропускных возможностей Антоновского железнодорожного моста, который они пытались починить", - говорится в сообщении.

Также была отминусована еще одна единица альтернативного флота – баржа, с помощью которой оккупанты пытались доставлять вооружение и технику.

"Продырявленный" сосуд " отправлен по курсу русского военного корабля вместе с нагруженной военной техникой и сопроводительным персоналом. Всего подтвержденные потери врага составляют 62 рашиста, 5 единиц бронированной техники", - подчеркивают в ок.

В Черном море шторм заставил минимизировать корабельную группировку врага до 6 единиц.

"Они по-прежнему укрываются вдоль южного побережья Крыма. На боевом дежурстве оставлен один корабль - носитель 8 "Калибров" и 3 больших десантных корабля", - отмечают в ОК.

Напомним, ранее ВСУ точным ударом ликвидировали более 180 оккупантов в Херсоне.

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